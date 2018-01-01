Воспитанник Реала попал в сферу интересов Динамо - журналист Сегодня, 20:23 24 Цей матеріал також доступний українською Соль - один из лучших бомбардиров чемпионата Нидерландов Фото: Фран Соль via Instagram

Киевское Динамо заинтересовано в приобретении воспитанника Реала нападающего Франа Соля, который в данный момент выступает за нидерландский Виллем II, сообщил журналист FootballHub Вадим Скичко.

По информации журналиста, Франа Соля ездил специально просматривать скаут Динамо Александр Заваров.

В чемпионате Нидерландов Фран Соль с 12 забитыми мячами вместе с форвардом ПСВ Люком де Йонгом делит первое место лучших бомбардиров. Всего в этом сезоне 26-летний футболист провел 16 матчей и забил 15 голов.

Соль является воспитанником мадридского Реала и выступал за "сливочных" в составе молодежных команд U-17 и U-19. В 2016 году Соль на правах свободного агента перешел в Виллем II.

Также СМИ сообщают, что игроком кроме Динамо интересуется греческий Олимпиакос.

Ранее Динамо уже интересовалось Солем, однако трансфер сорвался. Украинский клуб хотел арендовать 26-летнего испанского футболиста, тогда как нидерландская сторона настаивала на продаже.