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Воспитанник Реала попал в сферу интересов Динамо - журналист

Сегодня, 20:23
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Соль - один из лучших бомбардиров чемпионата Нидерландов

Фото: Фран Соль via Instagram

Киевское Динамо заинтересовано в приобретении воспитанника Реала нападающего Франа Соля, который в данный момент выступает за нидерландский Виллем II, сообщил журналист FootballHub Вадим Скичко.

По информации журналиста, Франа Соля ездил специально просматривать скаут Динамо Александр Заваров.

В чемпионате Нидерландов Фран Соль с 12 забитыми мячами вместе с форвардом ПСВ Люком де Йонгом делит первое место лучших бомбардиров. Всего в этом сезоне 26-летний футболист провел 16 матчей и забил 15 голов.

Соль является воспитанником мадридского Реала и выступал за "сливочных" в составе молодежных команд U-17 и U-19. В 2016 году Соль на правах свободного агента перешел в Виллем II.

Также СМИ сообщают, что игроком кроме Динамо интересуется греческий Олимпиакос.

Ранее Динамо уже интересовалось Солем, однако трансфер сорвался. Украинский клуб хотел арендовать 26-летнего испанского футболиста, тогда как нидерландская сторона настаивала на продаже. 

Теги:   ФК Динамо (Киев) ФК Реал Мадрид Трансферы

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