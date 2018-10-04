Ворскла за три минуты проиграла матч Лиги Европы

Во втором туре группового этапа Лиги Европы Ворскла, ведя в счете 1:0 на своем поле, уступила Спортингу, который забил оба мяча в добавленное к основному время.

Начало матча было за гостями, но уже на 10-й минуте хозяевам неожиданно удалось выйти вперед. Александр Скляр пытался подать в штрафную, Андре Пинту неаккуратно отбросил мяч точно под удар Владиславу Кулачу, который красивым ударом в дальний верхний угол поднял на ноги полтавский стадион.

Несмотря на то, что хозяева повели в счете, они не стали прижиматься к своим воротам, и только на исходе получаса матча португальская команда отодвинула игру ближе к воротам соперника.

Благодаря этому перед самым перерывом она упустила хороший шанс сравнять счет: Луиш Нани оказался на дальней стойке после навеса с фланга и пробил вторым касанием, но Богдан Шуст успел переместиться и отразить удар, тогда как Артур выбил мяч на угловой.

После возобновления поединка украинский коллектив долгое время не позволял оппонентам создать угрозу своим воротам, и все же, постепенно лиссабонцы установили контроль над игрой и начали создавать все большее давление на владения полтавчан.

В итоге, Спортинг сумел не только добыть ничью, но и вырвать победу в добавленное к основному время. Сперва Фреди Монтеро принял на грудь снаряд после заброса из глубины, убрал на замахе Владимира Чеснакова и мягким ударом послал мяч в дальний угол ворот, а затем Кабрал удачно сыграл на добивании.

Ворскла - Спортинг 1:2

Голы: Кулач, 10 - Монтеро, 90+1, Кабрал, 90+3