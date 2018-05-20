Ворскла спустя 21 год завоевала бронзу. Результаты матчей чемпионата Украины

Воркла в матче с Зарей гарантировала себе бронзовые медали Премьер-лиги

В воскресенье, 20 мая, завершился заключительный, 32-й тур, чемпионата Украины по футболу.

Главным матчем для была встреча в Полтаве, где Ворскла и Заря решали судьбу бронзовых наград. Луганчанам для финиша на третьем месте нужно было обязательно побеждать, Ворскле было достаточно и ничьей.

Полтавчане более уверенно провели матч и сумели воплотить игровое преимущество в два гола во втором тайме, которые на свой счет записали Владислав Кулач и Денис Васин.

Ворскла второй раз в истории стала бронзовым призером чемпионата Украины. Ранее полтавскому клубу это достижение покорялось в 1997 году. Благодаря третьему месту в итоговой таблице чемпионате Украины Ворскла в следующем сезоне сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

Ворскла — Заря 2:0

Голы: Кулач, 67, Васин, 90+4

Ворскла: Шуст — Сапай, Даллку, Чижов, Чеснаков — Пердута, Шарпар — Кравченко (Скляр, 80), Ребенок, Кобахидзе (Васин, 85) — Кулач (Сергийчук, 72).

Заря: Лунин — Караваев, Сваток, Чечер (Прийма, 70), Чеберко — Опанасенко, Силас (Кочергин, 70) — Андриевский, Юри (Лунев, 46), Громов — Фаупала.

Предупреждения: Кулач, Ребенок — Юри, Опанасенко.

В другом матче игрового дня Верес и Мариуполь расписали ничью. Азовский клуб гарантировал место в квалификации Лиги Европы еще в прошлом туре, поэтому этот матч не имел турнирного значения.

Верес — Мариуполь 1:1

Голы: Кожанов, 61 — Диденко, 79

Итоговая таблица верхней шестерки

Таблица официального сайта УЕФА

Накануне киевское Динамо обыграло донецкий Шахтер в заключительном, 32-м, туре чемпионата Украины по футболу. "Горняки" досрочно оформили чемпионский титул в прошлом туре, поэтому в этой игре выставили состав без нескольких лидеров.

По итогам сезона в Премьер-лиге элитный дивизион покинула Сталь, Зирка и Черноморец сыграют в переходных матчах.

НВ