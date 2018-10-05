Ворскла - Спортинг: видео голов и обзор матча

Три минуты в добавленное время решили судьбу Ворсклы

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы Ворскла на своем поле проиграла Спортингу со счетом 1:2.

Украинский клуб оказался впереди на 10-й минуте после точного удара Владислава Кулача.

Полтавская команда выигрывала до 90+1-й минуте, когда счет сравнял Фреди Монтера. Подопечным Василия Сачко не удалось добыть и ничью, ведь спустя две минуты победу португальскому коллективу принес Кабрал.

Во втором туре группового этапа Лиги Европы Ворскла, ведя в счете 1:0 на своем поле, уступила Спортингу, который забил оба мяча в добавленное к основному время, после чего украинская команда занимает третье место в группе E.