Ворскла - Спортинг. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы

НВ следит за игрой второго тура группового этапа Лиги Европы между Ворсклой и Спортингом, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 4 октября, в 19.55 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Ворскла: Шуст, Пердута, Далкку, Чесноков, Артур, Д.Кравченко, Шарпар, Ребенок, Кулач, Сергийчук, Коломоец

Спортинг: Салин, Акунья, Коатес, Андре Пинту, Ристовски, Гудель, Батталья, Фернандеш, Рафинья, Нани, Монтеро

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Полтаве на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского, начнется 4 октября в 19.55 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

Ворскла: проиграла в первом туре группового этапа Лиги Европы на выезде лондонскому Арсеналу (2:4). Команда подходит к игре с серией из пяти побед в шести матчах во всех турнирах при одном поражении. Коллектив не сможет рассчитывать в игре на полузащитников Александра Кобахидзе и Дениса Васина.

Спортинг: победил в первом туре на своем поле Карабах (2:0). Команда подходит к игре с серией из шести побед в восьми матчах во всех турнирах при одном поражении. По итогам шести туров коллектив занимает четвертое место в португальском чемпионате с отставанием в три очка от лидера.

Статистика не знает официальных матчей между соперниками. Ворскла провела два матча в раунде плей-офф Лиги Европы сезона 2009/2010 против португальского клуба - Бенфики, в которых крупно уступила на выезде 0:4 и выиграла на своем поле 2:1.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Спортинг является явным фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 1,73, тогда как выигрыш Ворсклы оценивается в 5,00, а ничья - в 3,50.

Ворскла призвала своих болельщиков прийти на стадион и поддержать ее в матче против Спортинга:

Запрошуємо не тільки ми, але й Команда #Ворскла. Дивимось! ????️

Invite not only us, but also the Team! ⚽️

Convidamos não só nós, mas também a equipe #Vorskla. ???? pic.twitter.com/UWazqtZt16