Ворскла проиграла третий матч в Лиге Европы

Несмотря на поражение, Ворскла остается на третьем месте в группе E

Ворскла с результатом 0:1 уступила азербаджанскому Карабаху в четвертом туре группового раунда Лиги Европы, что стало третьим поражением украинской команды в турнире.

Роковой для хозяев оказалась 12-я минута поединка, когда Артур отдал ненужный пас назад в собственную штрафную, а Богдан Шуст сбил нападающего Карабаха. 11-метровый удачно реализовал Араз Абдуллаев и позволил гостям повести в счете.

Полтавский коллектив попытался восстановить равновесие, но с созданием по-настоящему опасных моментов для взятия ворот возникли проблемы.

Во втором тайме на трибунах стадиона Ворсклы имени Алексея Бутовского произошли беспорядки, из-за чего арбитр дважды приостанавливал матч.

После возобновления игры подопечные Василия Сачко предприняли новые попытки отыграться и получили шанс это сделать, но после удара головой от Вячеслава Шарпара голкипер Карабаха Халлдорссон успел среагировать.

Несмотря на поражение, Ворскла по разнице мячей осталась на третьем месте группы E, оставив Карабах на четвертой позиции (у команд по три очка). Лидером квартета с 10 баллами остается лондонский Арсенал, который досрочно вышел в плей-офф, на второй строчке с семью пунктами лиссабонский Спортинг.

Ворсекла - Карабах 0:1

Гол: Абдуллаев, 13 (с пенальти)

Ворскла: Шуст — Пердута, Чеснаков, Чижов, Артур — Якубу (Карека, 55), Скляр, Шарпар, Ребенок — Кулач — Коломоец

Карабах: Халлдорссон — Медведев, Ржезничак, Садыхов, Геррье — Мичел, Гараев — Славчев — Деларж (Озобич, 87), Абдуллаев, Зубир (Мадатов, 73)

Предупреждены: Якубу, Скляр, Чижов, Шарпар — Геррье, Медведев

НВ