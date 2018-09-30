Ворскла одержала четвертую победу подряд, Заря снова потеряла очки. Результаты матчей чемпионата Украины - видео

В рамках 10 тура украинской Премьер-лиги Ворскала обыграла Десну, Мариуполь оказался сильнее Черноморца, а Заря не смогла победить Львов.

Украинский участник Лиги Европы полтавская Ворскла огорчила Десну уже на 4-й минуте матча. Ребенок получил пас на левом фланге и сразу переправил его под удар Кулачу, который расстрелял ворота хозяев. Удвоить преимущество удалось на 61-й минуте. Гол Шарпара удался на славу - хавбек Ворсклы парашютом забросил круглого за шиворот голкиперу.

Полтавская команда одержала четвертую победу подряд в чемпионате Украины и закрепилась на четвертом месте. От Александрии, которая идет третьей, полтавчан отделяет всего одно очко.

Не так хороши дела в луганской Зари. Луганская команда не смогла на своем поле одолеть ФК Львов. Для команды Вернидуба это уже третий матч без победы.

Мариуполь благодаря единственному голу Вакулы победил в Одессе Черноморец и поднялся в чемпионскую группу - на шестое место.

Десна - Ворскла - 0:2

Голы: Кулач, 4, Шарпар, 61

Десна: Паст - Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Люлька - Картушов, Волков (Старенький, 69), Огиря, А. Фаворов (Ковпак, 79) - Филиппов, Хльобас (Ермаков, 46)

Ворскла: Шуст - Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур - Кравченко, Шарпар - Сергийчук (Одарюк, 59), Кулач (Габелок, 88), Ребенок - Карека (Коломоец, 58)

Предупреждение: Чеснаков

Обзор матча

Черноморец - Мариуполь - 0:1

Гол: Вакула, 69

Черноморец: Литовченко - Рыжук, Грачев, Остапенко, Трубочкин - Савченко (Штогрин, 76), Смирнов - Мусолитин (Мутцерс, 62), Бабенко, Черний (Карноза, 86) - Коваль

Мариуполь: Гальчук - Кирюханцев, Яворский, Дава (Чоботенко, 36), Демири - Федорчук, Пихаленок - Вакула, Мишнев (Игнатенко, 77), Зубков (Чурко, 68) - Борячук

Предупреждение: Савченко, Мусолитин, Смирнов - Дава, Мишнев, Игнатенко

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Заря - Львов - 0:0

Заря: Махарадзе - Тимчик (Леонардо, 57), Чечер, Прийма (Литвин, 46), Михайличенко - Силас, Харатин - Караваев, Леднев, Кабаев (Громов, 73) - Рафаэль

Львов: Бандура - Тейлор, Адамюк, Голиков, Путраш - Приймак, Джонатан - Западня, Аугусто, Мартан - Бруно (Сезар, 90+4)

Предупреждение: Рафаэль - Джонатан Тейлор, Сабино

Таблица сайта УПЛ

В других матчах тура Шахтер на выезде разгромил Карпаты со счетом 6:1, а Александрия победила Олимпик - 3:2.

НВ