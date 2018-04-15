Ворскла обыграла Зарю, Черноморец все еще последний. Результаты матчей чемпионата Украины

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Капитан Ворсклы Чеснаков забил победный гол
Фото: ФК Ворскла

Капитан Ворсклы Чеснаков забил победный гол

Состоялись остальные поединки 27-го тура украинской Премьер-лиги. 

Ворскла оформила весомую заявку на третью позицию, обыграв на выезде Зарю. Отрыв теперь составляет целых семь очков, а в запасе луганчан всего пять туров.

Ворскла была активнее на протяжении всего первого тайма, потому неудивительно, что в самом начале второй тайма капитан полтавцев Чеснаков открыл счет после розыгрыша стандарта. 

Пропущенный гол должен был взбодрить луганчан, но он, кажется, наоборот, отбил у них всякий интерес к игре. Уже на 73-й минуте Кулач провел второй гол Ворсклы. А поставил точку в поединке Сергийчук, забил на последней минуте матча. 

Заря — Ворскла 0:3
Гол: Чеснаков, 49, Кулач, 73, Сергийчук, 90+1

Заря: Лунин – Тымчик, Чечер, Литвин, Чеберко — Караваев (Гордиенко, 70), Харатин, Силас (Андриевский, 57), Громов – Фаупала (Лунев, 55), Юри

Ворскла: Шуст — Пердута, Гиоргадзе, Даллку, Ребенок — Чеснаков, Шарпар (Скляр, 80) — Кобахидзе, Кулач (Сергийчук, 83), Васин (Одарюк, 80) – Коломоец

Поединки 27-го тура украинской Премьер-лиги: 

Олимпик — Александрия 0:0

Зирка — Черноморец 2:1
Голы: Билоног, 64, 79 — Чорний, 90+3. 

Сталь - Карпаты 0:1
Гол: Карраскаль, 34

Турнирная таблица: 

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Вчера Динамо минимально обыграло Шахтер и приблизилось к нему на расстояние трех очков. 

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