Ворскла - Карабах - 0:1. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В первом матче Ворскла победила Карабах на выезде

НВ следит за игрой четвертого тура группового этапа Лиги Европы между Ворсклой и Карабахом, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 8 ноября, в 22.00 по киевскому времени.

Стартовые составы:

Ворскла: Шуст, Пердута, Якубу, Шкляр, Кулач, Шарпар, Чеснаков, Коломоец, Чижов, Артур, Ребенок

Карабах: Халлдорссон, Гараев, Медведев, Славчев, Мичел, А.Абдуллаев, Садыгов, Зубир, Деларж, Ржежничак, Геррье

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Полтаве на стадионе имени Алексея Бутовского, начнется 8 ноября в 22.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

Ворскла: занимает третье место в группе E Лиги Европы с тремя очками после поражений от Арсенала (на выезде), Спортинга (дома) и победы над Карабахом (в гостях). Команда подходит к игре с четырехматчевой победной серией во всех турнирах. Коллектив не имеет кадровых потерь перед игрой.

Карабах: занимает последнее, четвертое место в группе E Лиги Европы с нулем очков после поражений от Спортинга (в гостях), Арсенала (дома) и Ворсклы (на своем поле). Команда подходит к игре с одной победой после шести поединков во всех турнирах. Коллектив не имеет существенных кадровых потерь перед игрой.

Статистика знает один официальный матч между этими командами, который состоялся в третьем туре группового раунда Лиги Европы две недели назад. Тогда Ворскла победила на поле Карабаха со счетом 1:0.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Карабах является небольшим фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 2,70, тогда как выигрыш Ворсклы и ничья оцениваются в 2,90.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

45 минута. Перерыв.

45 минута. Ребенок хорошо навесил на дальнюю штангу со штрафного, Шарпар переправлял под удар Кулачу, но того опередил защитник Карабаха.

43 минута. Опять не прошел пас на Ребенка. На этот раз Коломоец запустил кожаного в аут.

41 минута. Карабах организовывал атаку на правом фланге, но Ворскла снова оттеснила соперника на свою повловину поля.

39 минута. Кулач неплохо отдавал на противоположный фланг на Ребенка, но тот в офсайде.

36 минута. Голкипер Карабаха Халлдорссон едва не сотворил ляп, пропустив мяч под ногой, но все-таки догнал круглого.

34 минута. Герье получил желтую за толчок в спину Якубу.

31 минута. Деларж остановил мяч и пробил, но очень неточно.

30 минута. Карабах организовывал атаку, но ворскляне оттеснили азербайджанцев до своих ворот.

28 минута. Не прошел пас по флангу на Артура.

26 минута. Достаточно много брака с обеих сторон. В основном борьба проходит в центре поля.

23 минута. Якубу пытался прорваться по флангу, но его остановили.

19 минута. Кулач неточно пробил со штрафного.

16 минута. Чижову не дали пробить по воротам.

13 минута. ГОООЛ! Артур отдал ненужный пас назад в собственную штрафную, а Шуст сбил нападающего Карабаха. 11-метровый удачно реализовал Абдуллаев - 0:1.

12 минута. Пенальти в ворота! Ворсклы!

9 минута. Ворскла активнее начала матч, чем две недели назад в Баку, но голевых моментов пока не создала.

6 минута. Коломоец пробил головой, но очень неточно.

4 минута. Навес Ребенказаблокировали защитники Карабаха.

3 минута. Высоко прессингует Карабах, Ворскле не удается приблизиться к воротам азербайджанцев.

1 минута. Сразу с атаки начал Карабах, но на навес с фланга никто не откликнулся.

Матч начался!

Стартовые составы команд:

Ворскла: Шуст, Пердута, Якубу, Шкляр, Кулач, Шарпар, Чеснаков, Коломоец, Чижов, Артур, Ребенок

Карабах: Халлдорссон, Гараев, Медведев, Славчев, Мичел, А.Абдуллаев, Садыгов, Зубир, Деларж, Ржежничак, Геррье