Ворскла и Олимпик одержали драматичные победы в украинской Премьер-лиге - видео Сегодня, 19:49 239 Цей матеріал також доступний українською ФК Карпаты Карпаты пропустили два гола от Олимпика в конце матча ФК Карпаты

Состоялись два матча 26 тура украинской Премьер-лиги в группе выбывания.



Одесский Черноморец открыл счет в матче с полтавской Ворсклой уже на второй минуте матча, но в итоге не смог добыть даже ничью.

На 84-й минуте Васин с пенальти сравнял счет в матче, а уже в добавленное арбитром время Ворскла вышла вперед благодаря курьезному голу - мяч отлетел от стойки в ноги голкиперу Кожухарю и влетел в ворота.

Не менее драматическую победу одержал Олимипик. Донецкий клуб до 83-й минуты уступал Карпатам 1:2, но после этого сумел забить два гола в течение двух минут и одержать победу.

Черноморец - Ворскла - 1:2

Голы: Вильхамссон, 2 - Васин, 84 (пен.), Кожухарь, 90+1 (авт.)

Олимпик - Карпаты - 3:2

Голы: Г. Пасич, 9, Дегтярев, 83, Матар, 84 - Ди Франко, 36, Понде, 54

Турнирная таблица

В предыдущем туре украинской Премьер-лиги Карпаты разошлись миром с Черноморцем 0:0, а Олимпик был сильнее Арсенала-Киев 2:0.

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