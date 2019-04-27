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Ворскла и Олимпик одержали драматичные победы в украинской Премьер-лиге - видео

Сегодня, 19:49
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Ворскла и Олимпик одержали драматичные победы в украинской Премьер-лиге - видео - фото

ФК Карпаты

Карпаты пропустили два гола от Олимпика в конце матча

Состоялись два матча 26 тура украинской Премьер-лиги в группе выбывания.

Одесский Черноморец открыл счет в матче с полтавской Ворсклой уже на второй минуте матча, но в итоге не смог добыть даже ничью.

На 84-й минуте Васин с пенальти сравнял счет в матче, а уже в добавленное арбитром время Ворскла вышла вперед благодаря курьезному голу - мяч отлетел от стойки в ноги голкиперу Кожухарю и влетел в ворота.

Не менее драматическую победу одержал Олимипик. Донецкий клуб до 83-й минуты уступал Карпатам 1:2, но после этого сумел забить два гола в течение двух минут и одержать победу.

Черноморец - Ворскла - 1:2
Голы: Вильхамссон, 2 - Васин, 84 (пен.), Кожухарь, 90+1 (авт.)

Олимпик - Карпаты - 3:2
Голы: Г. Пасич, 9, Дегтярев, 83, Матар, 84 - Ди Франко, 36, Понде, 54

Турнирная таблица

В предыдущем туре украинской Премьер-лиги Карпаты разошлись миром с Черноморцем 0:0, а Олимпик был сильнее Арсенала-Киев 2:0.

НВ

Теги:   Футбол Черноморец (Одесса) ФК Олимпик ФК Карпаты ФК Ворскла Премьер-лига Украины

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