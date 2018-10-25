Ворскла добыла первую победу в Лиге Европы

В третьем туре группового раунда Лиги Европы Ворскла на выезде добыла первую победу в турнире этого сезона, обыграв азербайджанский Карабах со счетом 1:0.
Первый тайм остался за хозяевами, тогда как гости действовали вторым номером, поставив задачу в первую очередь оставить свои ворота в неприкосновенности.
Перед самым перерывом азербайджанский коллектив едва не открыл счет, когда Рашад Садыгов сделал прострел со штрафного на дальнюю стойку, никто не дотянулся и мяч пролетел у стойки ворот полтавчан.
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Тем неожиданнее стало взятие ворот Ворсклой спустя три минуты после перерыва. Владислав Кулач решился на удар издали, а голкипер Карабаха Вагнер сыграл не лучшим образом, не сумев парировать удар практически по центру.
Ответ хозяев пришел через пять минут, когда после выстрела Абдуллы Зубира Богдан Шуст в прыжке вытащил мяч из девятки собственной рамки.
В дальнейшем у Карабаха был лишь один реальный момент для взятия ворот, но Ворскла сумела выстоять и добыла первую победу в Лиге Европы текущего сезона.
Карабах - Ворскла 0:1
Гол: Кулач, 48
Карабах: Вагнер — Медведев, Садыгов, Ржезничак, Геррье — Мичел, Гараев — Абдулаев (Деларж, 70), Славчев (Озобич, 59), Зубир — Эмегара (Мадатов, 58)
Ворскла: Шуст — Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай — Скляр, Шарпар — Якубу (Карека, 46), Кулач (Сергийчук, 78, Чижов, 90+3), Ребенок — Коломоец
Предупреждены: Зубир — Кулач, Пердута, Даллку, Сергийчук
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