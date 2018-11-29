Ворскла - Арсенал. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В первом матче Ворскла уступила в гостях Арсеналу со счетом 2:4

НВ следит за игрой пятого тура группового этапа Лиги Европы между Ворсклой (Украина) и Арсеналом (Англия), а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 29 ноября, в 19:55 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Ворскла: Шуст, Пердута, Чеснаков, Чижов, Артур, Скляр, Шарпар, Кадимян, Кулач, Ребенок, Коломоец

Арсенал: Чех, Лихтштайнер, Холдинг, Дженкинсон, Томпсон, Мхитарян, Рэмси, Эль Ненни, Гендузи, Уиллок, Нкетиа

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Киеве вместо Полтавы на стадионе НСК Олимпийский из-за переноса по решению УЕФА вследствие военного положения, начнется 29 ноября в 19.55 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

Ворскла: занимает третье место в группе E Лиги Европы с тремя очками, отставая на четыре балла от третьего Спортинга (в плей-офф выходят две лучшие команды). Команда подходит к игре с серией из трех поражений кряду во всех турнирах. Коллектив не сможет рассчитывать на полузащитников Дмитрия Кравченко и Александра Кобахидзе, а также нападающего Дениса Васина.

Арсенал: занимает первое место в группе и уже вышел в плей-офф Лиги Европы, опережая на семь очков Ворсклу. Команда подходит к игре с беспроигрышной серией в 17 матчей во всех турнирах при четырех ничьих.

Статистика знает один официальный матч между соперниками. В первом туре группового этапа Лиги Европы нынешнего сезона Ворскла на выезде проиграла Арсеналу со счетом 2:4.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Арсенал является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 1,95, тогда как выигрыш Ворсклы оценивается в 4,20, а ничья - в 3,25.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Напомним, что УЕФА перенесла проведение матча в Киев из Полтавы из-за введения военного положения в ряде областей Украины, хотя оно не вводилось в Полтавской области. "Срочное решение УЕФА о переносе матча в Киев продиктовано внезапным введением военного положения и неопределенностью обстановки в плане безопасности в отдельных районах Украины, особенно учитывая крайне сжатые сроки для оценки всех рисков", - сообщили в УЕФА.

Попри всі намагання футбольного клубу #Ворскла провести матч із #Арсенал`ом у Духовній столиці України #Полтава, до чого, полтавці цілком готові, #УЄФА відстояло своє рішення, і гра таки відбудеться в Києві 29 листопада 2018 р. о 19:55 — ФК Ворскла (@vorsklacomua) 28 ноября 2018 г.