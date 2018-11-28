Военное положение: Ворскла согласилась сыграть матч против Арсенала в Киеве - СМИ

Полтавская Ворскла согласилась провести матч пятого тура Лиги Европы против лондонского Арсенала в Киеве, сообщает журналист Полтавы 365 Станислав Майзус на своей странице в Facebook.
По его данным, в ближайшее время полтавская команда автобусом отправится из Полтавы в столицу Украины, а Арсенал прилетит на самолете.
"Ворскла в 18.15 автобусом едет в Киев. Арсенал в 19.45 прилетает в Борисполь", - написал журналист.
Игра должна состояться на НСК Олимпийский.
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Накануне Рабочая группа по чрезвычайным ситуациям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение перенести матч Лиги Европы Ворскла (Полтава) - Арсенал (Лондон) в Киев.
Президент Ворсклы Роман Черняк заявил о том, что поединок пятого тура группового раунда Лиги Европы против лондонского Арсенала может не состояться 29 ноября из-за решения УЕФА перенести игру в Киев в связи с введением военного положения в ряде областей Украины.
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