Военное положение: Президент Ворсклы допустил отмену матча с Арсеналом

Президент Ворсклы Роман Черняк заявил о том, что поединок пятого тура группового раунда Лиги Европы против лондонского Арсенала может не состояться 29 ноября из-за решения УЕФА перенести игру в Киев в связи с введением военного положения в ряде областей Украины.

В интервью Sport7.az функционер заверил, что ни украинский клуб, ни представители УЕФА, которые находятся в Полтаве, не могут понять причин переноса. Также он не видит никаких предпосылок проводить матч в Киеве.

"Мы все в шоке. Никто нас ни о чем не спрашивал, никто ничего не сообщил. Более того, [киевский] НСК Олимпийский не готов к организации матча", - отметил Черняк.

Кроме того, президент Ворсклы заявил, что не знает, что делать с фанатами, которые купили билеты в Полтаву не только на матч, но и на транспорт. Руководитель клуба считает решение УЕФА слишком поспешным и не уверен, что Арсенал приедет в Киев.

По словам функционера, команда находится в Полтаве, резервным стадионом для нее в Лиге Европы является Арена Львов во Львове, но клуб ведет переговоры с УЕФА по поводу места проведения матча.

"Игра может вообще не состояться? Это вполне возможно. Решение было принято без консультаций с клубами. В настоящее время существует неопределенность", - добавил Черняк.

Накануне Рабочая группа по чрезвычайным ситуациям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение перенести матч Лиги Европы Ворскла (Полтава) - Арсенал (Лондон) в Киев.