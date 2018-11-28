28 ноября 2018, среда

Военное положение: ФФУ узнавала о проведении матча Шахтер - Лион во Львове - директор стадиона

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Арена Львов готова принять матч Шахтер - Лион
Фото: ФК Шахтер

Арена Львов готова принять матч Шахтер - Лион

Исполняющий обязанности директора Арены Львов Юрий Майборода заявил о том, что Федерация футбола Украины спрашивала о готовности стадиона провести поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Лион 12 декабря.

В комментарии Tribuna.com Майборода отметил, что арена сделает все возможное, чтобы на ней сыграл чемпион Украины, но для этого нужно постоянно отапливать, чтобы газон находился в пригодном состоянии.

"Будем это делать, если Шахтер согласится это оплатить. Но прямых переговоров с клубом не было. Будто бы завтра приедет кто-то из их агрономической службы посмотреть на поле", - признался руководитель стадиона.

По его словам, что-то может измениться завтра, 29 ноября, и состояние поля еще должны оценить в лагере "Горняков", которые заявили Арену Львов своим запасным стадионом в Лиге чемпионов.

Ранее советник главы Харьковской ОГА Сергей Стороженко заявил о том, что поединок шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится 12 декабре в Харькове, где проводит свои домашние игры донецкий клуб, несмотря на введение в области военного положения.

Владелец французского Лиона Жан-Мишель Олас выразил сомнения в том, что матч Лиги чемпионов против чемпиона Украины пройдет в Харькове.

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