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Во Франции нашли обломки пропавшего самолета с футболистом

Сегодня, 22:08
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EPA

Самолет с футболистом на борту исчез с радаров 21 января

На побережье Франции нашли части пропавшего самолета, на борту которого были футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, сообщает Wales Online.

Отдел расследования авиакатастроф подтвердил, что на полуострове Котантен, на северо-западном побережье Франции, были найдены две подушки от сидений, которые, вероятно, принадлежат самолету Piper PA-47 Malibu, на котором был Сала.

Сообщается, что поиски продолжатся на площади около четырех квадратных морских миль, чтобы найти все возможные обломки самолета.

21 января над Ла-Маншем исчез самолет, на борту которого находились нападающий Кардиффа Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, который летел из Нанта в Кардифф, исчез с радаров в районе островов Каскетс.

Впоследствии спасатели прекратили поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета PA 46 Malibu.

Позже удалось собрать более 300 тысяч евро и семья Эмилиано Салы решила начать подводные поиски.

Теги:   Франция Ла-Манш Футбол Авиакатастрофа

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