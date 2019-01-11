Власти Лас-Вегаса выдали ордер на получение образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании Сегодня, 00:12 220 Цей матеріал також доступний українською По словам Майорги, инцидент произошел в 2009 году

Власти Лас-Вегаса выдали ордер на получение образца ДНК нападающего туринского Ювентуса Криштиану Роналду по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги, сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что ордер был направлен в судебную систему Италии. Итальянские чиновники должны будут направить результаты ДНК-теста полиции Лас-Вегаса.

Американские правоохранители хотят сравнить образец ДНК Роналду с генетическим материалом, найденным на платье Кэтрин Майорги, которая обвинила игрока в изнасиловании.

Ранее жительница США Кетрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году в гостиничном номере, и подала на футболиста в суд. Согласно версии Der Spiegel, американка хотела сразу подать на португальца в суд, но звездный игрок заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание. Впервые об инциденте стало известно в апреле 2018 года, но тогда не разглашалось имя "жертвы".

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Позже полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по делу об обвинении в изнасиловании форвардом Ювентуса Криштиану Роналду американки Кэтрин Майорги.

Впоследствии нападающий Ювентуса опроверг обвинения женщины, заявив, что та хочет прославиться за счет его имени. Адвокат Роналду заявил о намерении подать в суд на немецкое издание Der Spiegel, которое опубликовало интервью Майорги.