Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко впервые появился на публике с новой девушкой после расставания с актрисой Хайден Панеттьери.

Как сообщает Sport Arena, во время 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC) 42-летний украинец был запечатлен с 37-летней Сесилией Брекхус. При этом, пара явно не скрывала своего более, чем дружеского, отношения друг к другу.

Фото - K2 Promotions

Брекхус также является известным боксером, при чем еще действующим. Она выиграла все 34 боя в своей профи-карьере и стала первой женщиной в истории, которая собрала у себя чемпионские титулы всех основных организаций (IBF, IBO, WBA, WBO и WBC). С 2015 года Брекхус работает с промоутерской компанией братьев Кличко K2 Promotions, а в 2017 году получила награду лучшему боксеру мира.

Фото - K2 Promotions

В августе Владимир Кличко и американская актриса Хайден Панеттьери решили разойтись после почти девяти лет отношений. У пары есть трехлетняя дочь Кайя Евдокия.

Ранее также стало известно, что 28-летняя Хайден Панеттьери встречается с другим мужчиной. Позже американка выставила на продажу особняк, в котором жила с Кличко.