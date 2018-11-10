Владелец Ливерпуля решил продать клуб за 2 млрд долларов - СМИ

Владелец футбольного клуба Ливерпуль Джон Генри негласно выставил клуб на продажу и хочет получить за него 2 миллиарда долларов, сообщает Betnews365 со ссылкой на The New York Post.

По информации издания, Генри начал "пассивный процесс поиска покупателей". Генри проинформировал, что готов продать Ливерпуль за 2 млрд долларов.

Сообщается, что журналисты The New York Post проверили эту информацию в двух других источников, приближенных к Генри, и оба подтвердили факт готовности владельца продать Ливерпуль.

Компания Генри Fenway Group приобрела Ливерпуль в 2010 году за 477 млн долларов. На данный момент The Forbes оценивает мерсисайдского клуб в 1,9 миллиарда долларов, то есть, почти в столько, сколько хочет выручить Генри.

Инвестиционный банкир из Лондона, который специализируется на спортивных соглашениях, заверил, что новость о желании Гэри продать мерсисайдский клуб - "не фейк". Но при этом источник добавил, что продажа Ливерпуля может затянуться на длительное время.

Следует отметить, что в конце 2017 и в начале 2018 The Daily Mail сообщило о том, что шейх Халед Бен Зайед Аль Нааян из ОАЭ сделал две попытки купить Ливерпуль. Второе предложение он сделал со своим деловым партнером из Китая и готов был заплатить 2,6 миллиарда долларов. Тогда Джон Гэри отказался продавать Ливерпуль.

На днях Ливерпуль проиграл Црвене Звезде 0:2 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.