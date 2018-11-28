Владелец Лиона скептически оценил шансы проведения матча против Шахтера в Харькове

Владелец французского Лиона Жан-Мишель Олас выразил сомнения в том, что матч Лиги чемпионов против донецкого Шахтера пройдет в Харькове.

Он напомнил, что матч Ворсклы против Арсенала уже был перенесен в Киев, передает УНИАН.

"Матч лондонского Арсенала в Украине перенесен. Мы не знаем, отправимся ли в Украину, учитывая политическую ситуацию. Трудно найти самолет, чтобы отправиться туда. УЕФА примет решение", - заявил Олас.

Ранее советник главы Харьковской ОГА Сергей Стороженко заявил о том, что поединок шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится 12 декабре в Харькове, несмотря на введение в области военного положения.