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Вице-президент клуба украинской Премьер-лиги подал в отставку - СМИ

Сегодня, 19:03
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Олег Смалийчук пришел в Карпаты в ноябре 2017 года

Фото: ФК Карпаты

Вице-президент львовских Карпат Олег Смалийчук подал в отставку, сообщает Sport Arena.

По данным издания, пока неизвестно, принял ли отставку Смалийчука президент львовского клуба Петр Дыминский. Также неизвестно о причине такого решения функционера.

Смалийчук стал вице-президентом Карпат в ноябре 2017 года. Сообщается, что за это время львовский клуб подписал 30-х игроков, а 29 футболистов покинули команду.

Недавно Карпаты покинул главный тренер Жозе Мораиш, а исполняющим обязанности клуба стал Олег Бойчишин.

На данный момент Карпаты с 17 очками занимают 10 место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Львовские Карпаты завершили первую часть чемпионата Украины перед зимним перерывом разгромным поражением от киевского Динамо (0:4).

В сентябре журналист Сергей Болотников сообщил , что нардеп и совладелец компании Эпицентр К Александр Герега близок к приобретению Карпат.

Он заявлял, что бизнесмен и депутат вместе со своей женой Галиной давно рассматривали возможность приобретения клуба, но теперь сумели договориться с нынешними владельцами Петром Дыминским и Игорем Коломойским.

Впоследствии стало известно, что переговоры о продаже Карпат Александру Гереге приостановлены.

Теги:   ФК Карпаты Премьер-лига Украины Футбол

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