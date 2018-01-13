Вице-капитан Динамо продлил контракт с клубом

Вице-капитан Динамо защитник Николай Морозюк продлил контракт с клубом

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", новое соглашение рассчитано на три года.

В текущем сезоне Морозюк стал ключевым игроком Динамо, застолбив за собой место основного правого полузащитника. В этом сезоне 29-летний игрок сыграл 14 матчей в украинской Премьер-лиге, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Накануне Динамо подписало контракт с полузащитником сборной Украины Русланом Ротанем.Контракт с 36-летним игроком рассчитан до конца сезона.