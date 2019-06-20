Полузащитник Динамо голевым пасом помог своей сборной победить в матче молодежного Евро — видео Вчера, 23:45 Цей матеріал також доступний українською Миккель Дуэлунд via Instagram Молодежная сборная Дании занимает второе место в группе В Миккель Дуэлунд via Instagram

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд отдал голевую передачу в матче молодежного чемпионата Европы (U-21) Дания — Австрия (3:1).

Дуэлунд вышел на поле на 88-й минуте, а уже через 5 минут отдал прекрасную передачу со своей половины поля и вывел партнера по команде Андреаса Ольсена на ударную позицию, который забил третий мяч в ворота австрийцев.

Дания набрала первые три очка в группе В и благодаря большему количеству голов опережает Австрию и занимает второе место. Лидером квартета является сборная Германии.

В прошлом сезоне украинской Премьер-лиги Дуэлунд сыграл за Динамо 9 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

В конце августа 2018 года Миккель Дуэлунд подписал контракт с киевским Динамо, куда перебрался из датского Мидтюлланда.

