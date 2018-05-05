Ветеран сборной Украины рассказал о своем будущем в Динамо

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань еще не определился со своим будущим в Динамо.
Об этом хавбек рассказал в интервью FootballHub. По его словам, он сможет дать ответ на этот вопрос несколько позднее.
"С будущим в клубе еще не определился. Думаю, об этом еще не стоит сегодня говорить, потому что на сегодняшний день нет результата, ответить тяжело", - сказал Ротань.
В январе Динамо официально объявило о переходе Руслана Ротаня. Контракт с 36-летним игроком рассчитан до конца сезона. У игрока есть опция продления соглашения еще на сезон.
В текущем сезоне 36-летний хавбек сыграл за Динамо девять матчей.
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