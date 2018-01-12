Ветеран сборной Украины прокомментировал свое возвращение в Динамо

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал свой переход из пражской Славии в киевское Динамо.

Как сообщил Ротань в интервью официальному сайту "бело-синих", ему приятно вновь оказаться в таком великом клубе и надеется, что его опыт будет полезен Динамо.

"Не хочу много говорить – лучше покажу делом на футбольном поле. Буду стараться принести пользу Динамо и решить поставленные задачи, что от меня и требуется. Надеюсь, все получится, и все останутся довольны. Опыт всегда полезен, тем более, что это была другая страна с другим менталитетом. Но всегда тянет на родину, хочется быть дома. Динамо – клуб, который не нуждается в громких эпитетах, я очень счастлив и рад быть здесь", - сказал Ротань.

По словам футболиста, он хочет взять в Динамо 17-й номер, который приносит ему удачу.

Накануне Динамо официально объявило о переходе Руслана Ротаня. Контракт с 36-летним игроком рассчитан до конца сезона.

Перед этим сообщалось, что Ротань прибыл на медосмотр в Киев перед своим трансфером в Динамо.

Ранее стало известно, что полузащитник сборной Украины заключит контракт с Динамо на полгода. Футболист якобы до лета станет игроком киевской команды, где уже выступал в 2005-2008 годах.