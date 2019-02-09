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Ветеран Динамо подал в суд на экс-одноклубника за долг в 60 тысяч долларов

Сегодня, 01:34
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EPA

По словам Гусева, история с долгом Ващука пока не решена

Бывший полузащитник Динамо Олег Гусев заявил о том, что подал в суд на бывшего партнера по команде Владислава Ващука из-за долга в 60 тысяч долларов.

В интервью Зе Интервьюер экс-футболист признался, что история с долгом бывшего партнера по команде пока не решена, поскольку тот все еще не вернул его. 

По словам ветерана, он не имеет права рассказывать детали, потому что подписал документ о неразглашении. До этой истории, заявил он, у него была дружба с Ващуком.

"У меня есть ответ, почему все так произошло, но я не буду его озвучивать. Это низко. Не хочу о Ващуке говорить", - резюмировал Гусев.

Экс-полузащитник завершил игровую карьеру в мае 2018-го года в матче против Шахтера в составе Динамо.

Гусев перебрался в киевскую команду из столичного Арсенала в 2003 году, где выступал с перерывом на первые полгода 2017 года. За это время он выиграл пять чемпионских титулов, пять кубков и три Суперкубка страны, а также стал одним из самых уважаемых игроков команды среди болельщиков.

Теги:   Долг Гусев ФК Динамо (Киев) Футбол

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