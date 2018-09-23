Вест Хэм с Ярмоленко в составе прервал победную серию Челси. Результаты матчей чемпионата Англии - видео

Андрей Ярмоленко не смог забить в ворота Челси

В воскресенье, 23 сентября, двумя матчами завершился шестой тур чемпината Англии по футболу.

Лондонский Челси впервые в сезоне потерял очки. Команда Маурицио Сарри сыграла в нулевую ничью в выездном матче против Вест Хэма, хотя и владела преимуществом на протяжении большей части матча.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

На данный момент Челси делит вторую позицию с Манчестер Сити, имея в своем активе 16 очков. Ливерпуль лидирует, имея на два балла больше. Вест Хэм находится на 16 позиции с четырьмя очками.

Вест Хэм — Челси 0:0

Вест Хэм: Фабиански — Сабалета, Бальбуэна, Диоп, Масуаку — Ярмоленко, Нобл (Санчес, 85), Райс, Обьянг, Ф. Андерсон (Снодграсс, 74) — Антонио (Перес, 65).

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Давид Луис, Рюдигер (Кэхилл, 69), Алонсо – Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 79) – Виллиан, Жиру (Мората, 65), Азар.

Предупреждения: Андерсон, Снодграсс — Канте.

Обзор матча

В другом матче игрового дня Арсенал на своем поле обыграл Эвертон со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме, их на свой счет записали форварды "Канониров" Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг. Благодаря этой победе Арсенал поднялся на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Арсенал - Эвертон 2:0

Голы: Ляказетт, 56, Обамеянг, 59

Арсенал: Чех — Бельерин, Мустафи, Папастатопулос (Холдинг, 39), Монреаль — Торрейра, Джака — Озил, Рэмси (Уэлбек, 80), Обамеянг (Ивоби, 69) — Ляказетт

Эвертон: Пикфорд — Кенни, Кин, Зума, Динь — Гуйе, Дэвис — Уолкотт (Бернард, 72), Сигурдссон, Ришарлисон — Калверт-Льюин (Тосун, 72)

Предупреждения: Торрейра, Папастатопулос — Динь

1:0

2:0

Напомним, накануне Ливерпуль одержал шестую победу подряд на старте чемпионата Англии и установил новый клубный рекорд.

Турнирное положение

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