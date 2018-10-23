23 октября 2018, вторник

Вест Хэм подтвердил неутешительные сроки восстановления Ярмоленко

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Ярмоленко пропустит около шести месяцев
Фото: ФК Вест Хэм

Ярмоленко пропустит около шести месяцев

Лондонский Вест Хэм подтвердил, что украинский полузащитник Андрей Ярмоленко успешно перенес операцию, а восстановление от травмы ахиллового сухожилия займет около шести месяцев.

Вест Хэм приложит все усилия, чтобы Андрей Ярмоленко восстановился в указанные сроки, говорится на официальном сайте лондонского клуба.

"Операция прошла успешно, и сейчас мы будем работать над его восстановлением во время реабилитации. Его восстановление тщательно спланировано, и мы уверены, что он вернется к игре в запланированные сроки", - сказал руководитель медицинской службы Вест Хэма Ричард Коллиндж.

На 40-й минуте матча девятого тура чемпионата Англии между Вест Хэмом и Тоттенхэмом Андрей Ярмоленко неудачно наступил на ногу и получил травму голеностопа.

Позже сообщалось, что травма Ярмоленко оказалась серьезной и из-за нее игрок вынужден перенести операцию и пропустит около шести месяцев. Фактически, это означает окончание сезона для украинского.

Впоследствии СМИ сообщили, что Ярмоленко сделали операцию после разрыва ахиллова сухожилия.

Журнал Новое Время №38

— Российское ГРУ становится монстром с мега-бюжетом;
— Звездный финансист отрицает новый глобальный кризис;
— Поднятые со дна корабли раскрывают тайны истории.

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове