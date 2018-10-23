Вест Хэм подтвердил неутешительные сроки восстановления Ярмоленко

Лондонский Вест Хэм подтвердил, что украинский полузащитник Андрей Ярмоленко успешно перенес операцию, а восстановление от травмы ахиллового сухожилия займет около шести месяцев.

Вест Хэм приложит все усилия, чтобы Андрей Ярмоленко восстановился в указанные сроки, говорится на официальном сайте лондонского клуба.

"Операция прошла успешно, и сейчас мы будем работать над его восстановлением во время реабилитации. Его восстановление тщательно спланировано, и мы уверены, что он вернется к игре в запланированные сроки", - сказал руководитель медицинской службы Вест Хэма Ричард Коллиндж.

На 40-й минуте матча девятого тура чемпионата Англии между Вест Хэмом и Тоттенхэмом Андрей Ярмоленко неудачно наступил на ногу и получил травму голеностопа.

Позже сообщалось, что травма Ярмоленко оказалась серьезной и из-за нее игрок вынужден перенести операцию и пропустит около шести месяцев. Фактически, это означает окончание сезона для украинского.

Впоследствии СМИ сообщили, что Ярмоленко сделали операцию после разрыва ахиллова сухожилия.