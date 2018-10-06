Вест Хэм Ярмоленко прервал трехматчевую беспроигрышную серию в чемпионате Англии

Вест Хэм проиграл на выезде Брайтону со счетом 0:1 в стартовом матче восьмого тура английской Премьер-лиги.

Исход встречи решил один забитый мяч, забитый Гленном Марреем в первом тайме после флангового прострела Берама Кайала. Примечательно, что Брайтон забил этот гол после обрезки Андрея Ярмоленко в центер поля.

Украинец в этом матче вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте на Лукаса Переса.

Вест Хэм прервал свою трехматчевую беспроигрышную серию в матчах Премьер-лиги и остался на 15-м месте в турнирной таблице.

Брайтон - Вест Хэм 1:0

Гол: Маррей, 25

Брайтон: Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Каяль, Преппер (Биссума, 80), Марч (Локадиа, 86), Кноккарт, Маррей, Джаханбахш (Искиэрдо, 71).

Вест Хэм: Фабяньски, Сабалета, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Райс, Нобл (Снодграсс, 83), Обианг (Антонио, 60), Арнаутович, Ярмоленко (Лукас, 70), Фелипе Андерсон.

Предупреждения: Даффи, Джаханбахш, Каяль - Арнаутович, Снодграсс.

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Напомним, в прошлом туре Вест Хэм в том числе благодаря результативным действиям украинского полузащитника Андрея Ярмоленко победил на своем поле Манчестер Юнайтед в рамках седьмого тура английской Премьер-лиги со счетом 3:1.

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