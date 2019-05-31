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Один из ведущих клубов Украины объявил об отставке тренера

Сегодня, 13:43
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Один из ведущих клубов Украины объявил об отставке тренера - фото

ФК Заря

Вернидуб возглавлял Зарю с ноября 2011-го года

Наставник Зари Юрий Вернидуб покинул свой пост.

Как сообщает официальный сайт луганского клуба, по итогам разговора между его президентом Евгением Геллером и главным тренером принято решение о расторжении контракта.

Вернидуб возглавлял Зарю с ноября 2011-го года сперва в качестве исполняющего обязанности наставника, а с мая 2012-го года — как полноценный рулевой.

Под руководством специалиста луганская команда завоевывала бронзовые медали Премьер-лиги, выходила в финал Кубка Украины, а также выступала в групповом этапе Лиги Европы.

По итогам минувшего 30 мая розыгрыша украинской Премьер-лиги Заря пробилась в квалификацию Лиги Европы, заняв пятое место.

Ранее Вернидуб опроверг сообщения о том, что его уволят по завершении сезона в случае невыхода команды в еврокубки.

Теги:   Премьер-лига Украины Юрий Вернидуб Заря (Луганск) ФК Заря Футбол

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