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Венгерский клуб испытал проблемы в переговорах о выкупе полузащитника Шахтера - медиа

Сегодня, 14:33
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Венгерский клуб испытал проблемы в переговорах о выкупе полузащитника Шахтера - медиа - фото

ФК Ференцварош via Facebook

Ференцварош не хочет платить 2 млн евро за трансфер Петряка - медиа

Ференцварош не может договориться с Шахтером о выкупе полузащитника Ивана Петряка, сообщили в программе Профутбол.

По информации источника, клубы не могут договориться по поводу выкупа футболиста, который выступает за команду из Будапешта на правах аренды.

Как отмечают в программе, Шахтер хочет получить за 25-летнего игрока два миллиона евро, но эта цена не устраивает Ференцварош.

В нынешнем сезоне Петряк отметился шестью голами и 11 результативными передачами в 34 матчах за венгерский клуб.

Сообщалось, что в услугах полузащитника сборной Украины также заинтересован действующий чемпион Бельгии Брюгге.

В июле 2018 года Ференцварош сообщил о подписании контракта с игроком Шахтера Иваном Петряком на один сезон.

Теги:   Трансферы ФК Шахтер Іван Петряк ФК Ференцварош Футбол

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