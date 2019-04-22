Венгерский клуб испытал проблемы в переговорах о выкупе полузащитника Шахтера - медиа
Ференцварош не может договориться с Шахтером о выкупе полузащитника Ивана Петряка, сообщили в программе Профутбол.
По информации источника, клубы не могут договориться по поводу выкупа футболиста, который выступает за команду из Будапешта на правах аренды.
Как отмечают в программе, Шахтер хочет получить за 25-летнего игрока два миллиона евро, но эта цена не устраивает Ференцварош.
В нынешнем сезоне Петряк отметился шестью голами и 11 результативными передачами в 34 матчах за венгерский клуб.
Сообщалось, что в услугах полузащитника сборной Украины также заинтересован действующий чемпион Бельгии Брюгге.
В июле 2018 года Ференцварош сообщил о подписании контракта с игроком Шахтера Иваном Петряком на один сезон.