Ведущий полузащитник Шахтера заявил о желании завершить карьеру в донецком клубе

Ключевой полузащитник Шахтера Марлос заявил, что хочет закончить с профессиональными выступлениями в донецком клубе.

В комментарии официальному сайту чемпиона Украины 30-летний футболист признался, что очень счастлив по случаю подписания нового контракта. Он заверил, что предан "Горнякам", в лагере которых чувствует себя как дома.

"Я благодарен за все и хотел бы закончить здесь карьеру. Этот клуб люблю не только я, но и все мои родные", - добавил Марлос.

Полузащитник также поблагодарил болельщиков, сотрудников Шахтера, тренеров и его президента за прием. Это, по его словам, подогревает в нем желание играть как можно лучше.

Накануне Шахтер объявил о продлении соглашения с Марлосом. Новый трудовой договор рассчитан на трехлетний срок - до конца 2021 года.

Сообщалось, что услугами игрока интересовалась итальянская Рома. Ранее появилась информация, что полузащитник оказался среди приоритетных трансферных целей миланского Интера.