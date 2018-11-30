30 ноября 2018, пятница

Ведущий полузащитник Шахтера заявил о желании завершить карьеру в донецком клубе

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Марлос заявил о преданности Шахтеру
Фото: ФК Шахтер

Марлос заявил о преданности Шахтеру

Ключевой полузащитник Шахтера Марлос заявил, что хочет закончить с профессиональными выступлениями в донецком клубе.

В комментарии официальному сайту чемпиона Украины 30-летний футболист признался, что очень счастлив по случаю подписания нового контракта. Он заверил, что предан "Горнякам", в лагере которых чувствует себя как дома.

"Я благодарен за все и хотел бы закончить здесь карьеру. Этот клуб люблю не только я, но и все мои родные", - добавил Марлос.

Полузащитник также поблагодарил болельщиков, сотрудников Шахтера, тренеров и его президента за прием. Это, по его словам, подогревает в нем желание играть как можно лучше.

Накануне Шахтер объявил о продлении соглашения с Марлосом. Новый трудовой договор рассчитан на трехлетний срок - до конца 2021 года.

Сообщалось, что услугами игрока интересовалась итальянская Рома. Ранее появилась информация, что полузащитник оказался среди приоритетных трансферных целей миланского Интера.

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