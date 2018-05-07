Ведущий нападающий Шахтера отреагировал на слухи о контракте с турецким клубом

Феррейра заверил, что не контактировал с Бешикташем

Основной нападающий Шахтера Факундо Феррейра, чей трудовой договор заканчивается летом 2018 года, отрицает, что заключил соглашение с Бешикташем.

В комментарии программе Профутбол на телеканале 2+2 аргентинский футболист заявил, что ему сообщили эту информацию, но он ни с кем не общался.

"Это неправда, я не контактировал с представителями этого клуба", - заверил форвард.

Сообщалось, что Факундо Феррейра подписал предварительное соглашение с турецким Бешикташем. В распоряжении СМИ появилось фото контракта, который будет рассчитан на четыре года, а сам аргентинец получит за первый сезон 2,1 миллиона евро, а за последующие три сезона - 2,2 миллиона евро за сезон.

Турецкий журналист Савай Малатья опроверг подлинность этого документа. Позже появилась информация, что Феррейра уже договорился о переходе в итальянский Наполи.

Также пресса писала об интересе к форварду чемпиона Украины со стороны миланского Интера.