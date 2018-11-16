Ведущий легионер Динамо стал капитаном своей национальной сборной

Ключевой полузащитник полузащитник Динамо Беньямин Вербич стал капитаном сборной Словении.
Как сообщает Siol.net, футболист будет носить капитанскую повязку в своей национальной команде в ближайших матчах Лиги наций против Норвегии и Болгарии.
Вербич стал капитаном сборной Словении после того, как повреждение получил защитник Боян Йокич, который пропустит грядущие поединки.
По словам самого полузащитника Динамо, решение о его новом статусе приняли сами игроки после того, как наставник команды доверил им это право.
Сообщалось, что Вербич подписался на страницу Шахтера в социальной сети Instagram.
Позже словенский футболист сразу же признался на своей странице в Instagram, что подписался на аккаунт Шахтера ошибочно.
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