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Валенсия вышла в Лигу чемпионов, Атлетико в третий раз не смог победить. Результаты матчей чемпионата Испании

Сегодня, 01:02
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Валенсия вышла в Лигу чемпионов, Атлетико в третий раз не смог победить. Результаты матчей чемпионата Испании - фото

REUTERS/Heino Kalis

Атлетико завоевал серебряные награды Примеры

Состоялись матчи 38 тура чемпионата Испании.

Атлетико не смог победить Леванте, сыграв вничью 2:2. Для «матрасников» это уже третий матч подряд в чемпионате без победы. Несмотря на это, мадридский клуб завоевал серебряные награды чемпионата Испании.

Валенсия победила на выезде Вальядолид и заняла четвертое место чемпионата, которое позволяет квалифицироваться в групповой турнир Лиги чемпионов на следующий сезон.

До последнего на место в Лиге чемпионов претендовал Хетафе, однако ничья с Вильярреалом 2:2 позволила выйти только в Лигу Европы.

Севилья победила Атлетик 2:0 и лишила его еврокубков на следующий сезон. Место команды из Бильбао в Лиге Европы занял Эспаньол, который победил Реал Сосьедад 2:0.

Леванте — Атлетико — 2:2

Голы: Кабако, 6, Марти, 36 — Родри Эрнандес, 68, Камельо, 79

Удаление: Корреа (Атлетико), 51

Эспаньол — Реал Сосьедад — 2:0

Голы: Росалес, 58, У Лэй, 65

Вальядолид — Валенсия — 0:2

Голы: Солер, 36, Родриго, 52

Хетафе — Вильярреал — 2:2

Голы: Портильо, 13, Максимовичи, 76 — Иборра, 44, Морено, 87

Севилья — Атлетик — 2:0

Гол: Бен-Йеддер, 44, Мунир, 90+3

Алавес — Жирона — 2:1

Голы: Вакасо, 40, Вальермо, 83 — Порту, 86

Уэска — Леганес — 2:1

Голы: Мантовани, 55, 83 — Мантовани, 39 (автогол)

Сельта — Райо Вальекано — 1:2

Голы: Аспас, 89 (пен.) — Ембарба, 29 (пен.), Медрано, 71

Турнирная таблица

Ранее Барселона стала чемпионом Испании, завоевав 26-й титул в истории.

НВ

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