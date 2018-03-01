Валенсия упустила возможность обогнать Реал, покер Гризманна. Результаты матчей чемпионата Испании

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Антуан Гризманн стал героем встречи Атлетико - Леганес

Антуан Гризманн стал героем встречи Атлетико - Леганес

28 февраля были сыграны поединки испанской Примеры. 

Валенсия не смогла обыграть Атлетик, и поэтому осталась на четвертой позиции.

На 23-й минуте летучие мыши вышли вперед - отметился Кондогбия. Но в начале второго тайме Атлетик отыгрался усилиями Де Маркоса. 

Атлетик — Валенсия 1:1
Голы: Де Маркос, 49 — Кондогбия, 23

Атлетик: Аррисабалага — Де Маркос, Нуньес, Мартинес, Саборит — Бенат, Сан Хосе — Сусаета (Уильямс, 63), Гарсия (Лекуэ, 77), Кордоба — Адурис

Валенсия: Нето — Везу, Габриэль, Мурильо, Гайя — Торрес (Гуэдеш, 75), Парехо, Кондогбия, Коклен — Виетто (Родриго, 71), Дзадза (Солер, 83)

Атлетико без особых проблем расправился с Леганесом. Главным действующим лицом матча стал Антуан Гризманн, отметившийся покером. Леганес при этом не имел особо опасных моментов - Атлетико добыл пятую победу подряд в чепионате. 

Атлетико - Леганес 4:0
Голы: Гризманн, 26, 35, 56, 60

Севилья добыла важную выездную победу над Малагой. Это Хоакин Корреа отметился на 15-й минуте - в итоге этот гол стал единственным в матче. 

Малага — Севилья 0:1
Гол: Корреа, 15

 

Вильярреал не справился с Эйбаром и подпустил последних к себе на расстояние трех очков. На 16-й минуте отметился Кике. Далее Вильярреал с переменным успехом брал инициативу в свои руки, но Эйбар смог отстоять победу. 

Эйбар - Вильярреал 1:0
Гол: Кике, 16

Максим Коваль не попал в заявку Депортиво, который на выезде уступил Хетафе. Голами отметились Анхель, Молина и автогол забил Боведа. 

Хетафе — Депортиво 3:0
Голы: Анхель, 40, Боведа, 44 (автогол), Молина, 82

 

Турнирная таблица: 

Таблица официального сайта УЕФА

Накануне Эспаньол обыграл Реал впервые за 11 лет.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове