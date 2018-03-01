Валенсия упустила возможность обогнать Реал, покер Гризманна. Результаты матчей чемпионата Испании

28 февраля были сыграны поединки испанской Примеры.

Валенсия не смогла обыграть Атлетик, и поэтому осталась на четвертой позиции.

На 23-й минуте летучие мыши вышли вперед - отметился Кондогбия. Но в начале второго тайме Атлетик отыгрался усилиями Де Маркоса.

Атлетик — Валенсия 1:1

Голы: Де Маркос, 49 — Кондогбия, 23

Атлетик: Аррисабалага — Де Маркос, Нуньес, Мартинес, Саборит — Бенат, Сан Хосе — Сусаета (Уильямс, 63), Гарсия (Лекуэ, 77), Кордоба — Адурис

Валенсия: Нето — Везу, Габриэль, Мурильо, Гайя — Торрес (Гуэдеш, 75), Парехо, Кондогбия, Коклен — Виетто (Родриго, 71), Дзадза (Солер, 83)

Атлетико без особых проблем расправился с Леганесом. Главным действующим лицом матча стал Антуан Гризманн, отметившийся покером. Леганес при этом не имел особо опасных моментов - Атлетико добыл пятую победу подряд в чепионате.

Атлетико - Леганес 4:0

Голы: Гризманн, 26, 35, 56, 60

Севилья добыла важную выездную победу над Малагой. Это Хоакин Корреа отметился на 15-й минуте - в итоге этот гол стал единственным в матче.

Малага — Севилья 0:1

Гол: Корреа, 15

Вильярреал не справился с Эйбаром и подпустил последних к себе на расстояние трех очков. На 16-й минуте отметился Кике. Далее Вильярреал с переменным успехом брал инициативу в свои руки, но Эйбар смог отстоять победу.

Эйбар - Вильярреал 1:0

Гол: Кике, 16

Максим Коваль не попал в заявку Депортиво, который на выезде уступил Хетафе. Голами отметились Анхель, Молина и автогол забил Боведа.

Хетафе — Депортиво 3:0

Голы: Анхель, 40, Боведа, 44 (автогол), Молина, 82

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

Накануне Эспаньол обыграл Реал впервые за 11 лет.