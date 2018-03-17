Валенсия обогнала Реал. Результаты матчей чемпионата Испании

17 марта состоялись матчи 29-го тура испанской Примеры.

Валенсия на свовем поле уверенно разобралась с Алавесом, благодаря чему вышла на третью позицию, обогнал Реал. Мадридская команда завтра сыграет с Жироной и сможет вернуть третью строчку.

Летучие мыши не испытали особых проблем в своем поединке, забив аж три мяча. Еще в первом поединке Валенсия, усилиями Дзадза и Родриго обеспечила себе комфортное преимущество. Во втором тайме им требовалось лишь не упустить преимущество, с чем команда и справилась.

Валенсия — Алавес 3:1

Голы: Родриго, 19, Дзадза, 33, Лагурдия, 54 (автогол) — Собрино, 49

Максим Коваль всю игру против Лас-Пальмаса провел на скамейке запасных, а его Депортиво сыграл вничью. Еще на третей минуте Халилович открыл счет, а на 22-й Альбентоса восстановил паритет.

Депортиво — Лас-Пальмас 1:1

Голы: Альбентоса, 22 — Халилович, 3

Реал Сосьедад — Хетафе 1:2

Голы: Виллиан Хосе, 23 — Даконам, 45, Анхель, 51

Бетис - Эспаньол 3:0

Голы: Хуниор, 34, Будебуз, 56, Герреро, 69

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

В прошлом туре Реал одержал победу над Эйбаром, а Барселона победила Малагу.

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