Валенсия обогнала Реал. Результаты матчей чемпионата Испании

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Валенсия не испытала особых проблем в своем матче

Валенсия не испытала особых проблем в своем матче

17 марта состоялись матчи 29-го тура испанской Примеры.

Валенсия на свовем поле уверенно разобралась с Алавесом, благодаря чему вышла на третью позицию, обогнал Реал. Мадридская команда завтра сыграет с Жироной и сможет вернуть третью строчку.

Летучие мыши не испытали особых проблем в своем поединке, забив аж три мяча. Еще в первом поединке Валенсия, усилиями Дзадза и Родриго обеспечила себе комфортное преимущество. Во втором тайме им требовалось лишь не упустить преимущество, с чем команда и справилась.

Валенсия — Алавес 3:1
Голы: Родриго, 19, Дзадза, 33, Лагурдия, 54 (автогол) — Собрино, 49

Максим Коваль всю игру против Лас-Пальмаса провел на скамейке запасных, а его Депортиво сыграл вничью. Еще на третей минуте Халилович открыл счет, а на 22-й Альбентоса восстановил паритет.

Депортиво — Лас-Пальмас 1:1
Голы: Альбентоса, 22 — Халилович, 3

Реал Сосьедад — Хетафе 1:2
Голы: Виллиан Хосе, 23 — Даконам, 45, Анхель, 51

Бетис - Эспаньол 3:0
Голы: Хуниор, 34, Будебуз, 56, Герреро, 69

Турнирная таблица: 

Таблица официального сайта УЕФА

В прошлом туре Реал одержал победу над Эйбаром, а Барселона победила Малагу. 

НВ

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове