18 октября 2018, четверг

В Заре назвали игрока Реала, который выступил против перехода украинского вратаря

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Андрей Лунин перешел в Реал летом 2018 года

Андрей Лунин перешел в Реал летом 2018 года

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал о противниках трансфера вратаря Андрея Лунина в Реал.

В интервью программе Футбольний на голову Рафаилов заявил, что против трансфера выступал капитан Реала Серхио Рамос.

"Не секрет, что теневой президент Реала – это Серхио Рамос. Я знаю, что он высказывался против трансфера Лунина. А тренер, президент, очень хотели этого трансфера. Не каждый футболист в первый день своего пребывания в клубе удостаивается встречи с президентом", - сказал Рафаилов.

Голкипер перешел из Зари в Реал в конце июня и подписал со "Сливочными" контракт на шесть лет.

В конце августа он перебрался из Реала в Леганес, который также выступает в Примере. Страж ворот ушел в новую команду на правах аренды, которая рассчитана на один сезон - до 30 июня 2019 года. 

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