Ваче Давтян
Старые добрые времена. Зачем украинцам Бойко?
Илья Кенигштейн
Как живут в украинских селах
Георгий Тука
О болезненной и грязной теме
Зоя Казанжи
Трагедия в Одессе. О чем мы молчим
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

В украинской Премьер-лиге будет новый формат борьбы за еврокубковое место

Сегодня, 16:37
Цей матеріал також доступний українською
В украинской Премьер-лиге будет новый формат борьбы за еврокубковое место - фото

ФК Мариуполь via Facebook

Инициатором данного предложения выступил Мариуполь

Клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) проголосовали за проведение плей-офф, по итогам которого определится один участник Лиги Европы.

Как сообщает Tribuna.com, в мини-турнире сыграют команды, которые займут 5-е, 6-е, 7-е и 8-е места в турнирной таблице УПЛ.

Тем самым участники плей-офф проведут полуфинальные и финальный матчи. ½ финала будет состоять из одного поединка. Игра состоится на поле клуба, который занял высшее место по итогам сезона.

По информации портала, с таким предложением выступил Мариуполь, занявший по итогам минувшей кампании четвертую строчку, благодаря чему попал в Лигу Европы.

До сих пор в Лигу Европы от Украины выходили команды, которые занимали третью и четвертую позиции, а также победитель кубка страны.

Сообщалось, что клубы УПЛ в нарушение регламента проголосовали за выдачу аттестата Олимпику, чьи молодежные команды дисквалифицированы за договорные матчи, благодаря чему тот остается в лиге.

Теги:   Лига Европы ФК Мариуполь Премьер-лига Украины Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 20:28

img
Украина впервые в истории драматично вышла в финал молодежного чемпионата мира — видео
7424
Футбол

Вчера, 01:45

img
Сербия разгромила Литву, Польша — Израиль, Испания — Швецию. Результаты матчей отбора на Евро-2020 — видео
6494
Футбол

Вчера, 04:10

img
Получили жесткое напоминание. Реакция соцсетей на победу Украины над Люксембургом
6006

Главное

Политика

Сегодня, 07:41

img
Порошенко оказался вором, Зеленский — не вор. Интервью Саакашвили Радио НВ в одном абзаце
Политика

Сегодня, 17:00

img
Парубий подписал закон, предусматривающий процедуру импичмента
Футбол

Сегодня, 20:12

img
Динамо и Шахтер сошлись в схватке за 16-летнего таланта Карпат — журналист