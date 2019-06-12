В украинской Премьер-лиге будет новый формат борьбы за еврокубковое место Сегодня, 16:37 Цей матеріал також доступний українською ФК Мариуполь via Facebook Инициатором данного предложения выступил Мариуполь ФК Мариуполь via Facebook

Клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) проголосовали за проведение плей-офф, по итогам которого определится один участник Лиги Европы.



Как сообщает Tribuna.com, в мини-турнире сыграют команды, которые займут 5-е, 6-е, 7-е и 8-е места в турнирной таблице УПЛ.

Тем самым участники плей-офф проведут полуфинальные и финальный матчи. ½ финала будет состоять из одного поединка. Игра состоится на поле клуба, который занял высшее место по итогам сезона.

По информации портала, с таким предложением выступил Мариуполь, занявший по итогам минувшей кампании четвертую строчку, благодаря чему попал в Лигу Европы.

До сих пор в Лигу Европы от Украины выходили команды, которые занимали третью и четвертую позиции, а также победитель кубка страны.

Сообщалось, что клубы УПЛ в нарушение регламента проголосовали за выдачу аттестата Олимпику, чьи молодежные команды дисквалифицированы за договорные матчи, благодаря чему тот остается в лиге.