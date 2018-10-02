В украинском клубе прокомментировали слухи о грядущей отставке главного тренера

Александр Рябоконь готовит команду к матчу против ФК Львов в обычном режиме

Директор Десны Игорь Ушарук прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера команды Александра Рябоконя.

Как сообщил функционер в интервью Трибуне, он сам узнал эту информацию из прессы, и она не соответствует действительности. К матчу против ФК Львов команда готовится в штатном режиме.

"Увольнение Рябоконя в случае неудачи в матче со Львовом? На сегодняшний день так вопрос не стоит. Десна впервые в истории играет в УПЛ. Результаты, какие есть, такие есть. А дальше будет видно", - сказал Ушарук.

Накануне в СМИ появилась информация, что главный тренер Десны Александр Рябоконь может быть отправлен в отставку уже на этой неделе.

Напомним, в последнем своем матче в чемпионате Украины Десна дома проиграла полтавской Ворскле со счетом 0:2.