В украинском клубе отреагировали на слухи о трансфере экс-защитника сборной Англии

Президент Арсенала-Киев Ивица Пирич отреагировал на слухи о возможном подписании киевским клубом экс-защитника сборной Англии Стивена Колкера.

В интервью Footboom Пирич заявил, что впервые слышит об этой информации, и такой трансфер едва ли состоится когда-нибудь.

"Я об этом ничего не знаю. Думаю, что этого трансфера не может быть. Все что пишут, это неправда", - сказал Пирич.

Накануне британские СМИ сообщили, что экс-защитник Тоттенхэма, Ливерпуля и сборной Англии Стивен Колкер может перейти в Арсенал-Киев. В случае перехода, 26-летний англичанин станет самым высокооплачиваемым футболистом клуба.

На данный момент Арсенал-Киев идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины. В последнем матче Премьер-лиги киевский клуб на выезде уступил черниговской Десне со счетом 0:1.