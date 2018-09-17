17 сентября 2018, понедельник

В украинском клубе отреагировали на слухи о трансфере экс-защитника сборной Англии

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Ивица Пирич опроверг слухи о подписании Арсеналом-Киев Стивена Колкера
Фото: Footboom.com

Ивица Пирич опроверг слухи о подписании Арсеналом-Киев Стивена Колкера

Президент Арсенала-Киев Ивица Пирич отреагировал на слухи о возможном подписании киевским клубом экс-защитника сборной Англии Стивена Колкера.

В интервью Footboom Пирич заявил, что впервые слышит об этой информации, и такой трансфер едва ли состоится когда-нибудь.

"Я об этом ничего не знаю. Думаю, что этого трансфера не может быть. Все что пишут, это неправда", - сказал Пирич.

Накануне британские СМИ сообщили, что экс-защитник Тоттенхэма, Ливерпуля и сборной Англии Стивен Колкер может перейти в Арсенал-Киев. В случае перехода, 26-летний англичанин станет самым высокооплачиваемым футболистом клуба.

На данный момент Арсенал-Киев идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины. В последнем матче Премьер-лиги киевский клуб на выезде уступил черниговской Десне со счетом 0:1.

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