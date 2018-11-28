В УЕФА прокомментировали перенос в Киев матча Ворскла - Арсенал

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление по решению перенести матч между полтавской Ворсклой и лондонским Арсеналом в Киев.
В УЕФА отметили, что сожалеют о неудобствах, с которыми столкнутся болельщики Ворсклы с связи с переносом матча.
"Срочное решение УЕФА о переносе матча в Киев продиктовано внезапным введением военного положения и неопределенностью обстановки в плане безопасности в отдельных районах Украины, особенно учитывая крайне сжатые сроки для оценки всех рисков", - сообщили в УЕФА.
В организации отметили, что в Украину будут отправлены эксперты по безопасности, которые изучат ситуацию с введением военного положения.
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Накануне Рабочая группа по чрезвычайным ситуациям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение перенести матч Лиги Европы Ворскла (Полтава) - Арсенал (Лондон) в Киев.
Президент Ворсклы Роман Черняк заявил о том, что поединок пятого тура группового раунда Лиги Европы против лондонского Арсенала может не состояться 29 ноября из-за решения УЕФА перенести игру в Киев в связи с введением военного положения в ряде областей Украины.
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