В УЕФА прокомментировали перенос в Киев матча Ворскла - Арсенал

В УЕФА сожалеют о решении перенести матч в столицу Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление по решению перенести матч между полтавской Ворсклой и лондонским Арсеналом в Киев.

В УЕФА отметили, что сожалеют о неудобствах, с которыми столкнутся болельщики Ворсклы с связи с переносом матча.

"Срочное решение УЕФА о переносе матча в Киев продиктовано внезапным введением военного положения и неопределенностью обстановки в плане безопасности в отдельных районах Украины, особенно учитывая крайне сжатые сроки для оценки всех рисков", - сообщили в УЕФА.

В организации отметили, что в Украину будут отправлены эксперты по безопасности, которые изучат ситуацию с введением военного положения.

Накануне Рабочая группа по чрезвычайным ситуациям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение перенести матч Лиги Европы Ворскла (Полтава) - Арсенал (Лондон) в Киев.

Президент Ворсклы Роман Черняк заявил о том, что поединок пятого тура группового раунда Лиги Европы против лондонского Арсенала может не состояться 29 ноября из-за решения УЕФА перенести игру в Киев в связи с введением военного положения в ряде областей Украины.