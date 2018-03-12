СМИ узнали подробности грандиозных трансферных планов ПСЖ

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ПСЖ намерен подписать голкипера, левого защитника, опорного хавбека, форварда и нового главного тренера

ПСЖ намерен подписать голкипера, левого защитника, опорного хавбека, форварда и нового главного тренера

Руководство парижского клуба намерено провести масштабную трансферную кампанию летом, сообщает Téléfoot.

ПСЖ намерен подписать голкипера, левого защитника, опорного хавбека и форварда. Кроме того парижский клуб собирается поменять главного тренера. 

Из вратарей ПСЖ проявляет интерес к Тибо Куртуа (Челси), Давиду Де Хеа (Манчестер Юнайтед) и Джанлуиджи Доннарумме (Милан).

В опорную зону французский клуб заинтересован в Нголо Канте (Челси) и Фабиньо (Монако). Из левых защитников лишь один вариант – Алекс Сандро (Ювентус).

Если же нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани летом покинет клуб, на замену французы могут подписать Роберта Левандовского (Бавария) или Харри Кейна (Тоттенхэм).

Основными претендентами на пост нового главного тренера являются Антонио Конте (Челси), Маурисио Почеттино (Тоттенхэм) или Луис Энрике (экс-тренер Барселоны).

Ранее сообщалось, что Неймар готов вернуться из ПСЖ в Барселону. 

 

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