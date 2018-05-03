В Сети появилось фото контракта ключевого форварда Шахтера с турецким клубом

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Факундо Феррейра подписал предварительное соглашение с Бешикташем

Факундо Феррейра подписал предварительное соглашение с Бешикташем

Основной форвард Шахтера Факундо Феррейра подписал предварительное соглашение с турецким Бешикташем, сообщает Террикон.

В распоряжении СМИ уже появилось фото контракта, который будет рассчитан на четыре года, а сам аргентинец получит за первый сезон 2,1 миллиона евро, а за последующие три сезона - 2,2 миллиона евро за сезон.

Также для Феррейры предусмотрен бонус - если он забьет 20 голов за сезон, то получит еще 200 тысяч евро.

Контракт Феррейры с Шахтером истекает этим летом, поэтому уже сейчас может подписывать предварительные соглашения с другими клубами.

В апреле появилась информация, что турецкие Фенербахче, Бешикташ и Галатасарай, а также португальская Бенфика заинтересовались основным нападающим Шахтера Факундо Феррейрой. Также были сообщения об интересе к аргентинскому форварду со стороны миланского Интера.

СМИ писали, что итальянская Сампдория также положила глаз на ключевого форварда "Горняков". После этого появилась информация, что уже летом 2018 года Факундо Феррейра может оказаться в Сампдории

Ранее медиа утверждали, что аргентинец попал в сферу интересов итальянской Фиорентины, которую также привлекает перспектива заполучить футболиста бесплатно.

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