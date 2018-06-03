В России грузчики аэропорта украли $11 тыс. у экс-футболиста лондонского Арсенала

Двое грузчиков аэропорта Шереметьево задержаны по подозрению в краже $11 тыс. из багажа пассажира рейса Лондон - Москва, сообщили в МВД.

В официальном сообщении не названо имя пассажира, однако в пресс-центре МВД агентству РИА Новости подтвердили, что пострадавшим оказался бывший игрок лондонского Арсенала и сборной Нигерии Нванкво Кану.

Как сообщили в МВД, задержаны двое мужчин, 1988 и 1982 годов рождения, которые занимались разгрузкой багажа. В МВД уточнили, что по данному факту заведено уголовное дело по статье Кража. "Похищенные денежные средства изъяты и в скором времени будут возвращены владельцу", - сказано в сообщении.

Как сказано в официальном пресс-релизе МВД, с заявлением о пропаже денежных средств на сумму $11 тыс. в полицию обратился гражданин Великобритании. Он прибыл из Лондона в Москву, далее из Шереметьево вылетел в Калининград. Пропажу денег пассажир обнаружил уже по прибытии в гостиницу Калининграда.

Издание Спорт-Экспресс уточняет, что футболист направлялся в Калининград, где 16 июня сборная Нигерии сыграет с командой Хорватии в рамках Чемпионата мира - 2018.