В Реброва возник конфликт с лидером своей команды Сегодня, 19:57 246 Цей матеріал також доступний українською Сергей Ребров возглавил Ференцварош в августе 2018 года

Между украинским наставником венгерского Ференцвароша Сергеем Ребровым и лидером команды Даниэлем Беде разгорелся конфликт, сообщает Betnews365 со ссылкой на венгерские медиа.

По данным СМИ, Беде остался недоволен решением Реброва заменить его на 61-й минуте матча чемпионата против Мезекевешда. Игрок недовольно покинул поле, а на скамейке запасных эмоционально отреагировал, бросив курткой.

Такое поведение не понравилось Сергею Реброву, который решил на неделю отстранить капитана команды от тренировок. Таким образом, Беде пропустит центральный матч тура против второй команды чемпионата МОЛ Види, который состоится завтра, 16 декабря.

Некоторые венгерские СМИ предположили, что после этого Беде может покинуть Ференцварош, однако впоследствии эта информация была опровергнута.

Ференцварош после 17 туров лидирует в чемпионате Венгрии с отрывом от ближайшего преследователя МОЛ Види на 8 очков.

Сергей Ребров возглавил Фернецварош в конце августа 2019 года.

В апреле специалиста уволили с поста главного тренера клуба Аль-Ахли из Саудовской Аравии.