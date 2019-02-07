В политику не лезу. Ракицкий прокомментировал исключение из списка сборной Украины после переезда в Россию Сегодня, 22:02 59 Цей матеріал також доступний українською ФФУ Ракицкий рассчитывает, что еще вернется в сборную Украины ФФУ

Защитник Ярослав Ракицкий высказался по поводу исключения своей фамилии из списка сборной Украины после своего перехода в российский Зенит.



В интервью каналу Россия 24 футболист заявил, что все сделал правильно, когда принял решение перейти в петербургский клуб, сообщает портал Чемпионат.

Читайте также: Ракицкий прокомментировал переход в российский клуб

"В политику я не лезу. Я спортсмен. Но знал, на какой шаг иду. Это все понимали. И я сам лично для себя должен был это понять. Я понял, принял решение", - отметил Ракицкий.

По словам защитника, он рассчитывает, что кого вызывать, а кого нет в сборную Украины, решает все-таки наставник Андрей Шевченко, а не какие-то руководители.

"Посмотрим, дождемся официальных списков для сборной. А вдруг я окажусь там?", - резюмировал Ракицкий.

В январе Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит, подписав контракт на 3,5 года. СМИ также узнали, что за свой переход в петербургский клуб футболист получил подписной бонус в размере 5 млн евро.

Читайте также: Журналист узнал о позиции ФФУ насчет Ракицкого в сборной Украины после отъезда в Россию

Позже ФФУ не включила защитника игрока в состав сборной Украины после его перехода из Шахтера в российский Зенит.