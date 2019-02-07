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В политику не лезу. Ракицкий прокомментировал исключение из списка сборной Украины после переезда в Россию

Сегодня, 22:02
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ФФУ

Ракицкий рассчитывает, что еще вернется в сборную Украины

Защитник Ярослав Ракицкий высказался по поводу исключения своей фамилии из списка сборной Украины после своего перехода в российский Зенит.

В интервью каналу Россия 24 футболист заявил, что все сделал правильно, когда принял решение перейти в петербургский клуб, сообщает портал Чемпионат.

"В политику я не лезу. Я спортсмен. Но знал, на какой шаг иду. Это все понимали. И я сам лично для себя должен был это понять. Я понял, принял решение", - отметил Ракицкий.

По словам защитника, он рассчитывает, что кого вызывать, а кого нет в сборную Украины, решает все-таки наставник Андрей Шевченко, а не какие-то руководители.

"Посмотрим, дождемся официальных списков для сборной. А вдруг я окажусь там?", - резюмировал Ракицкий.

В январе Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит, подписав контракт на 3,5 года. СМИ также узнали, что за свой переход в петербургский клуб футболист получил подписной бонус в размере 5 млн евро.

Позже ФФУ не включила защитника игрока в состав сборной Украины после его перехода из Шахтера в российский Зенит.

Теги:   Сборная Украины Зенит Футбол

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