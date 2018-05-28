В ночь на понедельник в центре Киева произошла драка с участием фанатов Ливерпуля - видео

В ночь на понедельник, 28 мая, в центре Киева на бульваре Шевченко возле Портер Паба состоялась массовая драка с участием фанатов английского Ливерпуля.

Как сообщает Информатор, в ней принимали участие около 15 человек. По словам очевидцев, между английскими фанатами, которые были сильно пьяные, и посетителями на летней террасе произошла словесная перепалка, которая переросла драку. В ход пошли бокалы, кирпичи и все, что попадалось под руку. Кроме того, кто-то распылил перцовый балончик.

Позже драка переметнулась с тротуара на проезжую часть. Одному из англичан повредили глаза, ему понадобилась медицинская помощь.

На место происшествия прибыли три экипажа полиции и две кареты скорой помощи.

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Напомним, что 26 мая Реал победил Ливерпуль в киевском финале Лиги чемпионов. В УЕФА поблагодарили Киев за организацию действа.