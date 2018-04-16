В матче женского чемпионата Украины по футболу состоялась массовая драка - видео

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Футболистки Пантер и Едности устроили массовое побоище
Фото: скриншот

Футболистки Пантер и Едности устроили массовое побоище

В матче 12-го тура женского чемпионата Украины по футболу между командами Пантеры и Еднисть состоялась массовая драка между участницами игры.

Как сообщает Xsport, потасовку начала Анжелика Ткачук из Пантер, за что получила только желтую карточку. 

Игра закончилась со счетом 1:1, причем Еднисть сравняла счет уже в компенсированное время. На данный момент Пантеры идут пятыми среди десяти команд в турнирной таблице, Еднисть - восьмая.

В прошлую субботу болельщики Динамо подрались с сотрудниками правоохранительных органов после поединка с Шахтером в 27-м туре чемпионата Украины.

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