В матче женского чемпионата Украины по футболу состоялась массовая драка - видео

В матче 12-го тура женского чемпионата Украины по футболу между командами Пантеры и Еднисть состоялась массовая драка между участницами игры.

Как сообщает Xsport, потасовку начала Анжелика Ткачук из Пантер, за что получила только желтую карточку.

Игра закончилась со счетом 1:1, причем Еднисть сравняла счет уже в компенсированное время. На данный момент Пантеры идут пятыми среди десяти команд в турнирной таблице, Еднисть - восьмая.

В прошлую субботу болельщики Динамо подрались с сотрудниками правоохранительных органов после поединка с Шахтером в 27-м туре чемпионата Украины.