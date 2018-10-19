19 октября 2018, пятница

В матче против Шахтера судья удалил игрока Десны, а затем отменил решение - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Сергей Бойко отменил красную карточку Луки Коберидзе
Фото: Футбол 24

Сергей Бойко отменил красную карточку Луки Коберидзе

Во время матча 12-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Десной арбитр Сергей Бойко отметился неоднозначным решением.

На 60-й минуте встречи судья зафиксировал фол со стороны полузащитника Десны Луки Коберидзе и показал ему вторую желтую, а затем красную карточку. После споров игроков черниговского клуба Бойко изменил свое решение, отменил "горчичник" Коберидзе и выписал его другому игроку Десны - Антону Браткову.

Спустя четыре минуты Бойко показал прямую красную карточку уже игроку Шахтера - Оларенваджу Кайоде. Также был удален ассистент главного тренера Шахтера Паулу Фонсеки Нуну Кампуш.

Напомним, донецкий Шахтер со счетом 1:0 обыграл черниговскую Десну в стартовом матче 12-го тура чемпионата Украины по футболу благодаря голу Майкона на последних минутах.

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове