В матче против Шахтера судья удалил игрока Десны, а затем отменил решение - видео

Во время матча 12-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Десной арбитр Сергей Бойко отметился неоднозначным решением.

На 60-й минуте встречи судья зафиксировал фол со стороны полузащитника Десны Луки Коберидзе и показал ему вторую желтую, а затем красную карточку. После споров игроков черниговского клуба Бойко изменил свое решение, отменил "горчичник" Коберидзе и выписал его другому игроку Десны - Антону Браткову.

Спустя четыре минуты Бойко показал прямую красную карточку уже игроку Шахтера - Оларенваджу Кайоде. Также был удален ассистент главного тренера Шахтера Паулу Фонсеки Нуну Кампуш.

Напомним, донецкий Шахтер со счетом 1:0 обыграл черниговскую Десну в стартовом матче 12-го тура чемпионата Украины по футболу благодаря голу Майкона на последних минутах.